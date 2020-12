Sandrine Gruda dominante (21 points) et décisive avec Schio

Jeudi soir à Gérone, Sandrine Gruda a largement contribué (21 points à 8/11 aux tirs et 5 rebonds en 25 minutes) à la victoire de Schio contre Riga en EuroLeague féminine. Alors que les Lettones ont recollé en deuxième mi-temps, l'intérieure française a marqué deux paniers de suite dans l'avant-dernière minute avant de prendre un rebond offensif et de provoquer la faute pour donner 5 points d'avance sur la ligne des lancers francs (76-71) à 40 secondes de la fin.

Ce succès permet à l'équipe de Pierre Vincent d'équilibrer le bilan après la défaite contre Ekaterinbourg (83-61, avec 9 points à 4/7 et 5 rebonds de Gruda). Les Italiennes voudront basculer en positif ce vendredi face à Gérone.

"The Drine Machine" back in mode!@Sandrine_Gruda with 21 PTS and some clutch buckets as @familaschio get their 1st win of the season!#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/R5VK4ckT6M