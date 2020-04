Sandrine Gruda élue dans le meilleur cinq de la saison de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

L'internationale française Sandrine Gruda (1,91 m, 32 ans) est élue dans le meilleur cinq de la saison régulière 2019/20 de l'EuroLeague. L'intérieure de Schio, en Italie, a brillé durant cette campagne européenne. Essentielle tout au long de la saison, la française a emmené son équipe jusqu'aux quarts de finale. Avant l'arrêt de la compétition, elle tournait à 16 points à 50,9% de réussite aux tirs et 6,7 rebonds pour 16,6 d'évalution de moyenne en 13 rencontres.

Les entraîneurs, les médias et les fans votent afin d'élire les joueuses récompensées. Sandrine Gruda a été plebiscitée puisqu'élue en première position des joueuses intérieures selon le cumul des votes. Elle est classée deuxième selon les voix des coachs et des médias et première selon celles des fans.

Sur le toit de l'Europe, la native de Cannes est entourée par du beau monde. Alina Iagupova et Cecilia Zandalasini représentent le Fenerbahce Istanbul. Alyssa Thomas de l'USK Prague et Emma Meeseman d'Ekaterinbourg complètent le meilleur cinq de la saison régulière de l'EuroLeague.

Le détail des votes pour le deuxième cinq majeur a également été dévoilé. Marine Johannès (1,77 m, 25 ans) se classe quatrième pour les joueuses extérieures et Gabby Williams (1,80 m, 23 ans) est sixième au niveau des intérieures, toujours selon le total des votes.