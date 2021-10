Sandrine Gruda passe à la troisième place des meilleures rebondeuses de l'EuroLeague

Lors de la défaite de Schio contre Gérone jeudi soir (68è76), Sandrine Gruda a pris 12 rebonds. Grâce à ce total, l'intérieure de l'équipe de France est passée à la troisième place des meilleures rebondeuses de l'histoire de l'EuroLeague. Avec 1 488 prises, elle a passé la légende polonaise Małgorzata Dydek (2,18 m). Elle n'est plus devancée que par Ann Wauters et Maria Stepanova, deux joueuses à la retraite.

Congratulations @Sandrine_Gruda on moving up to 3rd on the #EuroLeagueWomen modern era rebounds leaders list @familaschio | @FraBasketball