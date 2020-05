Sandrine Gruda troisième meilleure marqueuse de l'ère moderne de l'EuroLeague

La saison 2019/20 d'EuroLeague ayant été arrêtée du fait de la pandémie de coronavirus, la compétition met à jour l'histoire moderne et les classements des leaders en terme de statistiques. Parmi les joueuses qui ont inscrit le plus de points depuis la saison 1996/97 se trouve une représentante française en la personne de Sandrine Gruda (1,93m, 32 ans).

