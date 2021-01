Sara Chevaugeon (ASVEL) a faim de titres

LFB

Après plusieurs jours de vacances, les joueuses de l'ASVEL ont repris l'entraînement. Alysha Clark (pied) et Helena Ciak (mollet) sont toujours à l'infirmerie, en revanche. Le mois de janvier s'avère déjà chargé au niveau du calendrier pour les coéquipières de Sara Chevaugeon entre un déplacement à Montpellier (09/01), la réception de Villeneuve d'Ascq (13/01) et un choc à Basket Landes (30/01). Et entre temps, la seconde bulle de la première phase de l'EuroLeague à Prague (19 au 22/01). Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, l'arrière tricolore, de retour à Lyon après un passage entre 2012 et 2015, a faim de titres :

« Je voulais retrouver l'Euroligue. En France, il n'y a pas 50 options. Quand Lyon m'a approché, je n'ai pas hésité. J'arrive à un moment de ma carrière (28 ans le 12 février) où s'inscrire dans un projet est important. Collectifs avec Lyon ou personnels avec l'équipe de France, les objectifs sont élevés » déclare-t-elle dans Le Progrès.

Blessée en début de saison, Sara Chevaugeon a disputé 6 matchs de LFB pour une moyenne de 4 points et 1,3 passe en 12 minutes de jeu ainsi que 3 bouts de match en Euroleague avec une moyenne de 8 minutes de jeu.