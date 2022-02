Schio de Sandrine Gruda et Aby Gaye qualifié pour les quarts de finale

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Sandrine Gruda et Aby Gaye peuvent remercier leurs coéquipières en sélection nationale Marine Fauthoux pour leur victoire avec Basket Landes contre Gérone (78-70). Ce succès permet à l'équipe italienne de Schio (8 victoires, 7 défaites) de se qualifier pour les quarts de finale d'EuroLeague.

Malgré cette victoire, Basket Landes (6 victoires, 8 défaites) est reversé en EuroCup.

Les équipes qualifiées pour les quarts de finale :

Groupe A : Ekaterinbourg, Prague, Salamanque et Lattes-Montpellier

Groupe B : Fenerbahçe, Sopron, Schio, et Koursk

Les rencontres se jouent au meilleur des trois matchs avec pour format A1 (1er du groupe A) vs B4 (4e du groupe B), A2 vs B3, B1 vs A4 et B2 vs A3. Les matchs débuteront le 8 mars prochain. Reste à savoir si tous ces matches auront lieu puisque deux équipes russes (dont le tenant du titre Ekaterinbourg) sont qualifiés. La décision de la Russie d'envahir l'Ukraine a en effet programmé des reports de compétitions sportives.

Les affiches des quarts de finale seront connues ce jeudi soir après l'ultime match de poule entre Salamanque (10 victoires, 3 défaites) et Lattes-Montpellier (6 victoires, 7 défaites).

Ekaterinbourg vs Koursk

Prague vs Schio

Fenerbahçe vs Salamanque

Sopron vs Lattes Montpellier