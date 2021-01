Sopron en démonstration au Prado face à Basket Landes

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Condamnées à l’exploit pour espérer une qualification en quarts de finale, les joueuses de Basket Landes ont laissé passer leur chance face à Sopron.

Sopron marque les esprits

Malgré cinq premières minutes de qualité où les Landaises ont montré un visage agressif, Sopron a peu à peu pris la mesure de son adversaire du soir. Dans le sillage d’une Tina Krajisnik omniprésente (17 points et 8 rebonds pour 19 d’évaluation), les Hongroises viraient en tête à l’issue de dix premières minutes abouties (19-11).

Le match s'est sérieusement compliqué pour Basket Landes dès l’entame du deuxième quart temps. Les joueuses de Julie Barennes se sont montrées attentistes. Dominées dans tous les secteurs du jeu et notamment au rebond (24 prises à 15 en première période), elles ont encaissé un 11 à 4 en six minutes (30-15, 17e). Le duo Gabby Williams (18 points, 3 rebonds, 20 d’évaluation) – Jelena Brooks (20 points, 3 rebonds, 18 d’évaluation) a permis à Sopron de prendre ses distances dans cette première mi-temps. A la pause, Basket Landes accusait un retard de 17 points (45-28).

Le trio Brooks-Krajisnik-Williams inscrit 55 points

Si Sopron a conservé un net avantage au tableau d’affichage, Basket Landes a réagi et comblé peu à peu son retard. Plus agressives défensivement et grâce à une adresse retrouvée, les joueuses de Julie Barennes ont infligé un 7-0 aux Hongroises. L’écart restait important mais Basket Landes ne rendait pas les armes (58-37, 25e). Malgré cette belle réaction, les Landaises étaient largement menées à l’entame du dernier quart temps (67-42). Les Landaises se sont clairement relâchées dans les dix dernières minutes, laissant l'écart enfler davantage pour finir à -30 (84-54).

Sopron inflige une véritable correction à Basket Landes et reste la seule équipe invaincue dans ce groupe D. Prochaine échéance dimanche pour les filles de Julie Barennes qui seront opposées à Bourges. Leur dernier match de la saison en EuroLeague.