Sopron officiellement forfait, le BLMA est en quart de finale de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Il y aura bien trois équipes françaises en quart de finale de l'EuroLeague. Avec le forfait de Sopron, qui n'a pas souhaité se déplacer en Slovénie jeudi afin d'affronter l'équipe italienne de Schio en raison du coronavirus, le club de Lattes-Montpellier a terminé quatrième du groupe B et assure donc sa place en quart de finale.

Une qualification en EuroLeague via le tour préliminaire

C'est une qualification méritée pour le groupe de Thibaut Petit qui comptait 7 victoires après 10 journées, avant d'être frappé par un enchainement de blessures (Stephanie Mavunga, Alix Duchet, Diandra Tchatchouang...) qui explique pourquoi l'équipe ne parvient pas plus à s'imposer actuellement (4 revers consécutifs).

Toutefois, l'adversaire en quart de finale, le double tenant du titre Ekaterinbourg, laisse à penser que les Gazelles n'ont aucune chance d'atteindre le Final Four. Mais intégrer le Top 8 européen avec un si petit budget (environ 2,5 millions d'euros) reste un authentique exploit et marque une nouvelle fois le progrès de tout un club et même d'un territoire. Pour rappel, les Héraultaises ont du passer par le tour préliminaire pour en arriver là.

Voici les affiches des quarts de finale de l'EuroLeague 2020 :