Thibaut Petit (BLMA) : "0/22 à 3-points, je n'ai jamais vécu ça"

Mercredi soir, Lattes-Montpellier a signé sa quatrième défaite de suite en EuroLeague en perdant contre Gérone 57 à 45. Trop limité avec les absences d'Alix Duchet, Stephanie Mavunga et une Diandra Tchatchouang sur un pied (avant de sortir définitivement) à cause d'une blessure au genou gauche, le BLMA a en plus du rapidement faire sans Marie-Michelle Milapie, sortie pour 3 fautes après 4 minutes de jeu. Dans ce contexte, les Gazelles ont mis énormément d'agressivité pour récupérer des ballons, courir et prendre des tirs extérieurs en transition. Sans succès avec un 0/22 à 3-points... Et pourtant, malgré cette maladresse incroyable et l'absence de point d'ancrage, elle termine à -12.

Avec le forfait de Sopron, qui refuse d'affronter Schio en Italie en raison du coronavirus, la formation héraultaise devrait toutefois se qualifier pour les quarts de finale. Seulement, les Héraultaises feront face à la potentielle meilleure équipe du monde, Ekaterinbourg. Avec Stephanie Mavunga pas de retour avant la fin du mois de mars mais un potentiel renfort la

Voici la réaction de Thibaut Petit après la défaite, au micro de ViàOccitanie. Le technicien belge s'est dit satisfait de l'état d'esprit et la combativité de son groupe :

