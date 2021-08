Tirage au sort EuroLeague : Lattes-Montpellier avec Ekaterinbourg

EUROLEAGUE F

Ce jeudi à son siège, à Munich en Allemagne, la FIBA Europe a procédé au tirage au sort de la saison 2021-2022 d'EuroLeague. Les poules du premier tour sont connues. Lattes-Montpellier se retrouve dans le groupe A, avec le vainqueur de l'édition 2021 (Ekaterinbourg) et le finaliste (Salamaque), mais aussi d'autres grosses équipes, Prague en tête. De son côté, le champion de France Basket Landes sera dans le groupe B, plus ouvert mais dense. Bourges sera également dans le groupe B si les Tango se sortent de leur tour préliminaire à Schio, contre deux grosses équipes (Schio et Valence).

Groupe A : Ekaterinburg (Russie); Avenida Salamanque (Espagne); USK Prague (République tchèque); BLMA (france); TTT Riga (Lettonie); Reyer Venise (Italie); PBC MBA Moscou (Russie); le vainqueur du tournoi de qualification 1 (Kayseri/Sepsi/Szeskzard)

Groupe B : Fenerbahce (Turquie); Dynamo Koursk (Russie); Sopron Basket (Hongrie); Gérone (Espagne); Galatasaray (Turquie); Basket Landes (France); Gdynia (Pologne); le vainqueur du tournoi de qualification 2 (Bourges/Schio/Valence)