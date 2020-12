Tout en contrôle, l'ASVEL s'offre le Fenerbahçe

EUROLEAGUE F

On les avait laissées sur une défaite frustrante, d'un point contre Prague, alors qu'elles avaient le match en main et que Johannès claquait 38 pions. Pas de quoi saper leur moral. Moins de 24h plus tard, on retrouvait les Lyonnaises pleines d'envie sur le parquet d'Istanbul, théâtres de la première bulle de l'Euroleague (la phase de poules se dispute en deux fois trois matchs, et les deux premiers de chaque groupe de quatre sont qualifiés pour les quarts), pour décrocher une victoire autoritaire contre le Fenerbahçe, un des ténors de la compétition, 84-70.

Comme face à Prague, les joueuses de Valéry Demory ont fait la différence avant la mi-temps, portées par une attaque de feu, et menaient 51-37 à la pause. Mais, contrairement à la veille, point de relâchement coupable au retour des vestiaires. Les Lyonnaises ont contrôlé pour maintenir leur avance jusqu'au buzzer final.

Une attaque pétaradante

Bien moins en réussite au tir (2/10) Marine Johannès a fait admirer sa maestria sur pick'n roll, portant son record de passes décisives à 10. Helena Ciak (14 points), notamment, s'est régalée des spectaculaires offrandes de son arrière. Avec Alysha Clark en leader d'attaque (photo, 17 points) et Crvendakic pour planter de loin (4/5 à 3 points), l'Asvel avait trop d'armes offensives. Surtout, les Lyonnaises ont opposé un collectif incroyablement homogène, avec 7 joueuses entre 13 et 18 d'évaluation, là où le Fener s'est essentiellement reposé sur le duo Kayla McBride (28 points) - Kiah Stokes (12 points, 12 rebonds).

Avec un bilan de 2-1 dans un groupe très relevé, une attaque pétaradante (84 points de moyenne en trois rencontres), l'ASVEL a réalisé un début de campagne européenne très prometteur. Rendez-vous du 19 au 22 janvier pour la deuxième partie de cette bulle, avec une qualification pour les quarts de finale à aller chercher.

