-37 pour le Fenerbahçe à Kaunas, l'Anadolu Efes Istanbul encore battu

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

48 heures après sa victoire contre le Fenerbahçe, Milan a battu l'autre formation stambouliote engagée en EuroLeague. Cette fois, l'équipe d'Ettore Messine est venue à bout de l'Anadolu Efes Istanbul (69-72). Après avoir compté jusqu'à 17 points d'avance, les Italiens sont passés derrière (67-62 à 5 minutes de la fin). Mais leur meneur Sergio Rodriguez a été l'instigateur d'un 10-2 sur les 4 dernières minutes pour donner la victoire aux siens.

Shane Larkin loin d'être prêt (4 points à 1/3), Rodrigue Beaubois était titulaire (13 points à 5/11 aux tirs et 3 rebonds en 29 minutes), comme Adrien Moerman (6 points à 3/5, 1 rebonds et 3 balles perdues pour -1 d'évaluation en 22 minutes).

Si l'Anadolu Efes a du mal en cette fin d'année 2020, que dire du Fenerbahçe ? L'équipe d'Igor Kokoskov (champion d'Europe 2017 avec la Slovénie) a encore pris une rouste, cette fois sur le parquet du Zalgiris Kaunas (99-62). Dès la fin du premier quart-temps, Nando De Colo (14 points à 5/10, 6 rebonds, 3 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 20 minutes), Léo Westermann (8 points à 3/6 en 15 minutes) & co étaient à -17 (24-7). Ils ne sont jamais revenus. Joffrey Lauvergne s'est montré solide (8 points à 3/4, 6 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 15 minutes) face à son dernier club.

Enfin, le Panathinaikos Athènes a pris le large petit à petit contre l'ALBA Berlin pour finir par l'emporter 92 à 69, avec 15 paniers à 3-points marqués (sur 34 tentatives).