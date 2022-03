"C'est comme si rien ne s’était passé", regrette Yakuba Ouattara à propos du retrait des victoires contre les Russes

Arrivé à Monaco en 2016, l'ailier ghanéen Yakuba Ouattara (1,91m, 30 ans) est devenu au fil du temps un membre à part entière au sein de l'AS Monaco. Durant l'absence de Léo Westermann blessé aux adducteurs, Yakuba Ouattara assure le rôle de capitaine de la Roca Team.

"Mentalement, il peut y avoir un déclic"

Malgré le retrait du nombre de victoires et de défaites contre les clubs russes suite à leur expulsion, la Roca Team reste cramponnée au Top 8. Un net désavantage pour l'ASM qui avait glané quatre succès contre les Russes et qui doit impérativement disputer les Playoffs pour espérer repartir pour une nouvelle saison d'EuroLeague à la rentrée.

"D’autres équipes profitent de cette situation, et forcément pour nous c’est frustrant, explique-t-il sur le site du club . Ces quatre victoires contre des grosses équipes d’Euroleague, on s’est battus pour ça. Et au final, c’est comme si rien ne s’était passé. Ça peut clairement modifier le cours de la compétition et son avenir. Ça peut donner un réel coup de boost à des formations comme le Maccabi et le Bayern qui sont gagnants. Mentalement, il peut y avoir un déclic".

"Deux, trois minutes de relâchement et la sanction est immédiate"

Victorieuse contre le Fenerbahçe Istanbul vendredi dernier (92 à 78), la Roca Team est attendu à Barcelone, seul leader d'EuroLeague, ce vendredi (21 h). Les Espagnols sont en grande forme après avoir remporté la Coupe du Roi avant la trêve internationale contre le Real Madrid.

"Contre Barcelone, tu es obligé de faire une grosse partie pendant 40 minutes. Le match aller en est le parfait exemple. Deux, trois minutes de relâchement et la sanction est immédiate. Pour gagner on doit se mettre au niveau. Le Barça est très agressif en défense et leur talent offensif est juste incroyable. La menace vient de partout. Maintenant nous sommes en pleine confiance, et on ne doit pas se reposer sur ça. On veut faire un coup."