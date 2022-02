"En NBA ou en finale du championnat U13, c'est toujours le même sport" : Victor Wembanyama se confie à EuroLeague TV

EUROLEAGUE

Crédit photo : Lilian Bordron

"Quand je suis sur le terrain, c'est pour m'amuser". Le pivot français Victor Wembanyama (2,19 m, 18 ans) est avant tout un passionné de la balle orange, un joueur pour qui la présence sur le parquet suffit à le rendre heureux. Mais l'intérieur de l'ASVEL n'a pas toujours été un basketteur. Quand il était plus jeune, il jouait au judo, il était gardien de but au foot et il faisait partie d'une équipe d'athlétisme à 10 ans : "Il y a une bonne façon de courir, et il m'apprenait des choses comme celle-là", dit-il à propos de son père.

Talent shows no fear...



Our interview with @vicw_32 is online now!#EveryGameMatters — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 31, 2022

Son père, mais aussi toute sa famille, sont des amoureux de sport. Sa mère, ancienne basketteuse, est aussi coach de jeunes enfants au basket (4 à 10 ans), mais elle n'a jamais aidé Victor à se développer : "Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, mais elle connaît son rôle. Elle sait qu'en tant que parent, parfois, il faut se mettre en retrait et ne pas trop interférer avec l'évolution de son enfant". La soeur de Victor Wembanyama, Eve, a remporté un titre de championne d'Europe U16 en 2017, et l'ancien joueur de Nanterre en garde un très bon souvenir : "C'était un grand moment de bonheur, comme le premier titre de notre grande famille, le premier d'une longue série."

"Ce qui compte, c'est le timing et le plus important, l'instinct"

Ensuite, le pivot de Lyon-Villeurbanne a parlé de sa facilité à contrer ses adversaires. Pendant la Coupe du monde U19, il tournait à 5,7 contres de moyenne (record dans une compétition FIBA) et a contré par 8 fois les Américains en finale : "Ce qui compte, c'est le timing et le plus important, l'instinct. Tu dois savoir quand tu peux ou tu ne peux pas contrer un tir. Mais je pense que mon aptitude à contrer des tirs vient du fait que j'ai toujours été le plus grand dans mes catégories d'âge". Des aptitudes défensives rares, qui amènement le pivot aux plus hautes places des prédictions de la draft NBA 2023.

La NBA justement, c'est la prochaine étape pour Victor Wembanyama. Il ne se met cependant aucune pression sur sa transition aux Etats-Unis : "Quel que soit le niveau, en NBA ou en finale du championnat U13, c'est toujours le même sport. Je n'ai pas de pression, pas de peur, c'est toujours du basketball". Blessé depuis fin décembre, l'intérieur de l'ASVEL s'adapte petit à petit au niveau de l'EuroLeague, et bientôt dans la plus grande ligue de basket au monde, la NBA.