"Il va devenir un grand joueur" : Quand Sarunas Jasikevicius fait l'éloge de Théo Maledon

EUROLEAGUE

Quand Sarunas Jasikevicius parle basket, on écoute. Pourquoi ? Une carrière éloquente, tout simplement : 24 trophées remportés, dont le titre de champion d'Europe en 2003 avec la Lituanie et l'EuroLeague à quatre reprises, et une place réservée parmi les meilleurs meneurs de jeu de l'histoire du basket européen. Alors, d'une génération à l'autre, l'ancien patron du FC Barcelone sait apprécier le talent de la relève. Interrogé sur Théo Maledon, le vénérable Saras a partagé tout le bien qu'il pensait du jeune villeurbannais de 18 ans.

"Il va devenir un grand joueur. Et je ne dis pas cela en me basant uniquement sur ce qu'il montre sur le parquet. J'ai eu la chance de déjeuner avec Théo et sa mère il y a quelques mois. Ce sont des personnes formidables, une très belle famille. Théo est évidemment encore jeune mais il a vraiment la tête sur les épaules. C'est un bon gars. Je crois que ce sont des qualités qui vont l'aider au cours de sa carrière car il a tout ce qu'il faut d'un point de vue basket, le talent est vraiment là."

Certes, il est plus facile de sortir de tels mots après une victoire (79-74) ! Mais la belle série du Zalgiris Kaunas (cinq succès sur les sept dernières rencontres) aurait pu être mise à mal par le natif de Rouen, l'instigateur de la révolte rhôdanienne dans le troisième quart-temps. Déjà très bon la semaine dernière sur le parquet du Panathinaikos Athènes (19 points en 20 minutes), Théo Maledon a récidivé en compilant 13 points à 3/5 et 5 passes décisives en 21 minutes, tout en diffusant l'impression d'être le véritable dépositaire du jeu de l'ASVEL. Cependant, vu qu'il reste si jeune, l'international français (5 sélections) reste très perfectible. Et à ce titre, nul doute que Zvezdan Mitrovic lui repassera en boucle la vidéo du shoot assassin de Lukas Lekavicius où le Normand s'endort totalement pour laisser le meilleur marqueur du match (21 points) armer libre à trois points à 31 secondes du buzzer final. Peut-être d'ailleurs bien l'action de Maledon que Jasikevicius a préféré jeudi soir, aussi élogieux soit-il...