"Il y a beaucoup de frustration, mais ce n'est pas fini" ; Monaco y croit encore malgré sa défaite au match 3

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bien lancée après sa large victoire lors du match 2 à Athènes, l'AS Monaco partait favorite pour le match 3 des quarts de finale de l'EuroLeague ce mercredi à domicile contre l'Olympiakos Le Pirée. Mais cette série est décidément surprenante et les Grecs ont dominé la rencontre. Les locaux, qui sont descendus à -15 (58-73 à 9 minutes de la fin) sont néanmoins revenus et même passés devant. Mais ils ont mal géré leurs dernières attaques et n'ont pas réussi à stopper Kostas Sloukas. Résultat, ils se sont inclinés 87-83 et sont donc dans l'obligation de gagner les deux dernières rencontres de la série pour atteindre le Final Four.

« Comme souvent sur ce genre de match, tout se joue sur des détails, rappelle le meneur Léo Westermann, largement responsabilisé mercredi soir (26 minutes). C'est à ça qu'on reconnaît les matchs de playoffs, toujours très intenses. On va se poser, analyser tout ça pour repartir au combat. C'est tout l'intérêt d'une série, pouvoir faire des ajustements pour la rencontre d'après. »

De son côté, l'entraîneur Sasa Obradovic était bien entendu frustré après la rencontre. Mais il souhaitait vite trouver l'énergie et l'envie pour rebondir.

« Au début on a été trop impatients, mais malgré ça, nous avons montré une grosse force de caractère. Pour revenir, on a montré la façon dont on voulait jouer. On va se présenter avec le plein d’énergie pour le match 4. Forcément il y a beaucoup de frustration, mais ce n’est pas fini. »

Le match 4 est programmé ce vendredi à 21h à la salle Gaston Médecin.