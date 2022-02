"Il y a encore de l'espoir" : l'AS Monaco s'accroche à son rêve de playoffs

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali Direction de la Communication

Bête noire de l'UNICS Kazan, invaincue en six rencontres face au club russe, l'AS Monaco a encore pris le meilleur sur son rival du Tatarstan. Une victoire signée Mike James, auteur du tir de la gagne (79-76), particulièrement cruciale dans la course aux playoffs. Pour la plus grande satisfaction de l'entraîneur Sasa Obradovic, interrogé par EuroLeague TV.