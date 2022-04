"L'atmosphère sera dingue" ; Donatas Motiejunas s'attend à une chaude ambiance chez l'Olympiakos

EUROLEAGUE

Crédit photo : Lilian Bordron

Avec 13 victoires en 16 matches depuis fin décembre en EuroLeague, l'AS Monaco est parvenue à renverser la vapeur et se qualifier en playoffs. La Roca Team a réalisé un redressement spectaculaire et Donatas Motiejunas n'y est pas pour rien, lui qui a tourné à 10,4 points à 58% de réussite aux tirs et 4,8 rebonds de moyenne en 33 matches de saison régulière. L'intérieur lituanien se répète : l'arrivée de Sasa Obradovic au poste d'entraîneur a tout changé.

"C’est incroyable, avoue-t-il sur le site Internet de son club. Depuis que le coach est arrivé, de nombreuses personnes extérieures nous font part de la différence aperçue, notamment sur notre défense. Mais aussi en attaque, chacun a son rôle et ça change beaucoup. Tout le mérite revient à Sasa Obradovic, parce qu’avant son arrivée, on ne réussissait pas à jouer comme ça. Ca a vraiment été le tournant de notre saison."

La Roca Team s'attend à un début de quarts de finale compliqué. L'Olympiakos a terminé deuxième de la saison régulière notamment grâce à sa très grosse compétitivité à domicile (13 victoires et 1 défaite). Une compétitivité qui ne pourra être qu'accrue avec une salle pleine et une chause ambiance de playoffs :

"L’atmosphère sera dingue. On a joué de gros matchs dans des ambiances difficiles comme au Maccabi, à Kaunas. Bien évidemment que contre l’Olympiakos ce sera génial de jouer là-bas avec ce parfum des playoffs. En tant que joueur, ce sont ces rencontres que tu veux disputer. Tu te bats toute l’année pour avoir la chance d’affronter ce genre d’équipe avec une telle atmosphère. Tous les gars sont excités à l’idée de jouer ce quart d’Euroleague. On travaille tous les jours pour être prêts, et pourquoi pas rejoindre le Final Four."

La série débutera ce mercredi 20 avril à 20h heure française.