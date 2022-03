"On a oublié de jouer pendant 6-7 minutes", regrette T.J. Parker après la défaite chez le Real Madrid

EUROLEAGUE

L'ASVEL s'est inclinée 70-58 contre le Real Madrid. Le match a été marqué par la domination madrilène au rebonds avec 52 prises dont 18 offensives ! De son côté, l'ASVEL a capté 32 fois le ballon. Autre facteur déterminant dans la rencontre, les Villeurbanais ont trop peu fait bouger la balle après avoir provoqué des décalages, avec seulement 8 passes distribuées en 40 minutes. En conférence de presse d'après-match, T.J. Parker a tenté de décrypter les raisons de cet échec à Madrid :

"Il faut jouer ensemble et partager le ballon offensivement, c'est le plus important. C'est pourquoi il nous manque des points en ce moment. Il faut faire ça, mais il faut travailler et se remettre ensemble à l'entraînement... Dans l'ensemble, c'est difficile. On a oublié de jouer pendant 6-7 minutes. Nous sommes revenus au troisième quart-temps et étions en avance de 1 point (41-42) mais après cela, nous avons eu un trop grand retard, sans rien faire. Cela nous a fait mal. En général, quand tu fais des erreurs contre ces équipes, elles te punissent tout de suite."

"Nous avons pris de meilleurs tirs", Rudy Fernandez

L'autre tournant du match a été quand Rudy Fernandez (17 points à 6/8 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation en 21 minutes) a pris chaud dans le dernier quart-temps, chose que son entraîneur Pablo Laso n'a pas manqué de souligner :

"Dans les deuxième et troisième quarts-temps, le match s'est joué plus au rythme de l'ASVEL. C'était difficile pour nous de le écarter, mais Rudy Fernandez est monté en intensité et le fait que nous ayons joué avec un meilleur rythme au quatrième quart nous a donné une avance sûre, suffisante pour gagner."

Des propos confirmés par le vétéran majorquin :

"Nous avons proposé une très bonne défense et dans le dernier quart-temps, nous avons pris des meilleurs tirs et nous avons eu de très bons pourcentages. Ensuite, en défense, nous avons réussi à arrêter le rythme qu'ils avaient au début du troisième quart."

"Je me sens à l'aise", Vincent Poirer

Dans cette rencontre Vincent Poirier s'est bien repris avec un double-double (10 points à 5/12 aux tirs et 12 rebonds dont 7 offensifs en moins de 19 minutes) apès quelques semaines compliquées sur le terrain. L'ancien joueur de Boulogne-Levallois se sent mieux :

"J'étais dans une mauvaise situation depuis environ trois semaines. Je jouais mal mais cela peut arriver pendant la saison. Vous devez vous concentrer et monter en intensité à un moment donné. Je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux depuis une semaine et demi, deux semaines. Je me sens à l'aise. Je me sens bien sur le terrain".

Rudy Fernandez, Vincent Poirier’yi harika görüyor, Poirier de smacı vuruyor.



pic.twitter.com/MZGXIIDWvf — Euroleague Time (@euroleaguetime1) March 17, 2022

Pablo Laso, qui a énuméré les absents (Alocen, Causeur, Abalde, Taylor et Thompkins), a également constasté ce changement de la part du joueur français et l'a mentionné durant la conférence de presse :

"Pour nous, c'était un match très compliqué. Nous faisions la séance ce matin et avions 10 joueurs. Je pense que certains ont fait l'effort de venir jouer, notamment Vincent Poirier. Vincent n'a pas pu s'entraîner ce matin, il était malade Il a fait des efforts pour jouer et c'est pourquoi je suis très fier de cette victoire car ce n'était pas un match facile".

L'ASVEL enchaîne un huitième revers d'affilée en EuroLeague et pointe à la 13e place (7 victoires et 17 défaites) tandis que le Real Madrid bataille toujours avec Barcelone pour prendre la place de leader (Madrid est 2e avec 18 victoires et 6 défaites, Barcelone 1er avec 18 victoires et 5 défaites).