"On doit contrôler nos émotions" ; Monaco est prévenu après le match 1

L'AS Monaco a été impuissante ce mercredi contre l'Olympiakos lors du premier match des quarts de finale de playoffs entre les deux équipes. L'Olympiakos, un cran au-dessus, s'est imposé 71-54 devant son public et dans une ambiance de folie. Le coach de la Roca Team, Sasa Obradovic s'est exprimé brièvement à l'issue de la rencontre :

"Pour le match 2 on devra plus gérer nos émotions, garder le contrôle, et éviter de tomber dans cette atmosphère autour de nous. A nous d’être plus intelligents, car on leur a donné des paniers trop faciles avec nos pertes de balle. C’est ce qui fait que l’équipe est sortie petit à petit du plan initialement prévu. L'expérience de l'Olympiakos a joué en leur faveur. On devra être plus patients et ne pas tomber systématiquement dans le 1 contre 1."