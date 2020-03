"Saison annulée : pas de champion, pas de relégation" : Tony Parker donne son avis

Confiné avec sa famille à San Antonio (Texas), Tony Parker est revenu sur la situation du basketball français et de l'ASVEL dans L'Equipe. Pour lui, il faut mettre fin à la saison 2019/20.

"Je pense que la solution la plus intelligente, c'est d'annuler. Annuler la saison, pas de champion, pas de relégation, et que l'on puisse se préparer le plus tôt possible pour la saison prochaine. Tout le monde va avoir de grosses pertes. Comment va-t-on voir l'avenir ? Ca va prendre beaucoup de temps. Les clubs vont mettre deux ou trois à s'en remettre. Il faudra un effort de tout le monde. Cela va changer la dynamique du sport européen, du basket européen, du basket français. [...] Mais maintenant, je pense qu'il faut arrêter les faux espoirs. On ne va pas reprendre la saison. [...] On attend la décision de la LNB et de la FFBB. [...] Ca va être encore plus compliqué en EuroLeague, car cela inclut tous les pays européens, avec pour chacun des règles sanitaires et de sécurité différentes."