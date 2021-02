[Vidéo] "Playing Overseas", le sujet de l'EuroLeague sur la vie des basketteurs à l'étranger

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Dans "Table Talk", l'EuroLeague se penche sur ces hommes et ces femmes qui vivent à l'étranger dans le cadre de leur carrière professionnelle de joueur de basketball. L'intégration et l'adaptation n'est pas toujours évidente pour un Alec Peters qui a grandi dans une petite ville de l'Illinois et se retrouve à Moscou, de même qu'il est peu évident pour la Catalane Marta Xargay qui a vécu à Prague en République tchèque puis à Koursk en Russie avant de faire une pause dans sa carrière de joueuse de haut-niveau. Sarunas Jasikevicius, le coach du FC Barcelone, parle du temps où il est parti de sa Lituanie natale à 17 ans pour jouer aux Etats-Unis.

Un sujet très intéressant avec de nombreux témoignages de grands noms du basketball européen :