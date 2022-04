[Vidéo] 19 points pour Danilo Andjusic, l'inattendu facteur X au Pirée

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

Il n'avait plus joué en EuroLeague depuis le 25 février 2022, date de sa blessure contre le Fenerbahçe Istanbul. Revenu à la compétition fin mars en Coupe de France, benché par Sasa Obradovic lors des grandes joutes continentales, Danilo Andjusic est sorti de sa boîte au meilleur moment pour l'AS Monaco. Sans Alpha Diallo, la Roca Team avait bien besoin d'un facteur X pour se remettre d'un match 1 raté au Pirée. Elle l'a trouvé en la personne de son sniper serbe, auteur de son record en carrière EuroLeague le soir de ses 31 ans. L'ancien shooteur de la JL Bourg a ainsi cumulé 19 points à 5/7, 5 rebonds et 1 passe décisive pour 23 d'évaluation en 21 minutes.

« Nous n'avons pas joué le premier match comme nous aurions dû, nous n'avons pas la même dureté qu'aujourd'hui », a-t-il déclaré au mciro d'EuroLeague TV. « Certes, nous avons beaucoup marqué mais le plus important est l'énergie, la dureté et la grosse défense que nous avons produits. Cela se traduit dans le résultat final. C'est une super victoire, surtout sur la route. Nous sommes venus ici avec l'objectif de prendre au moins une victoire. On peut rentrer à la maison avec un petit avantage, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. »





Soit une superbe performance de lieutenant derrière les deux superstars monégasques, Mike James et Dwayne Bacon, de retour à leurs meilleurs niveaux respectifs après les gabégies de mercredi. L'ancien meilleur scoreur de l'EuroLeague a compilé 23 points à 8/15 et 3 passes décisives tandis que l'ailier floridien a été extrêmement efficace avec 17 points à 7/12, 6 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes.