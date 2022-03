[Vidéo] 23 d'évaluation : l'acte de naissance de Victor Wembanyama en EuroLeague

EUROLEAGUE

Jusqu'ici, les premiers pas de Victor Wembanyama sur la scène européenne avaient été délicats. Ralenti par les blessures, l'intérieur villeurbannais n'avait pu atteindre qu'une seule fois la barre des 10 points. Et encore, c'était avec un pourcentage désastreux (3/13 à Vitoria en décembre)... Également auteur de deux sorties à 10 d'évaluation, il présentait une moyenne de 3,4 dans ce secteur. Mais le duel de bas de tableau à Kaunas (72-68) a balayé tous les doutes éventuels : en 28 minutes passées sur le parquet, le vice-champion du monde U19 a prouvé qu'il pouvait déjà être un joueur d'impact en EuroLeague, dominant Tyler Cavanaugh et la raquette du Zalgiris. Sans tenter sa chance de loin, une première depuis la rencontre inaugurale contre... Kaunas, le natif du Chesnay a rayonné dans tous les secteurs : 14 points à 6/7, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 5 contres pour 23 d'évaluation. Déjà plutôt à l'aise en anglais, il s'est exprimé au micro d'EuroLeague TV.

« Je sais que ce n'est que le début. Je suis très confiant. J'ai conscience que cette saison n'a pas été parfaite, il y a beaucoup de choses que l'on ne pouvait pas contrôler, tant collectivement qu'individuellement, mais je sais que c'est le cycle naturel des choses. Ça va aller en s'améliorant au fur et à mesure. »

« Il a montré qu'il pouvait jouer au plus haut-niveau »

Alors qu'il n'avait pu jouer plus de 20 minutes qu'une seule fois cette saison en EuroLeague, lors de cette fameuse sortie à Vitoria, Victor Wembanyama n'est plus descendu en-dessous de cette limite depuis un mois. T.J. Parker profite d'une fin de saison européenne sans réel enjeu pour permettre à sa pépite de s'étalonner sur la grande scène : 20 minutes contre Berlin, 27 face à Baskonia, 21 à Madrid et enfin 28 à Kaunas, son record de la saison. En conférence de presse, le coach champion de France a livré ses dernières impressions sur l'évolution de son jeune protégé, forcément utilisé au poste 4 ce mercredi.