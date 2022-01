[Vidéo] Adrien Moerman donne la victoire à l'Anadolu Efes contre le Panathinaikos

L'Anadolu Efes Istanbul, pourtant champion en titre, a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'avant-dernier, le Panathinaikos Athènes. C'est un panier à 3-points d'Adrien Moerman à 1 seconde de la fin qui leur a permis de l'emporter 81-79. La défense grecque est venue doubler le MVP en titre, Vasilije Micic (20 points à 8/19 aux tirs), pour l'emporter de prendre le tir de la victoire. Ce dernier a trouvé son pivot Tibor Pleiss dans le corner qui a fait l'extra-passe au poste 4 français. Ce dernier, auteur de 16 points à 6/10 et 5 rebonds, a réussi sa tentative de tir et l'équipe stambouliote a équilibré son bilan (10 victoires, 10 défaites), assurant sa place dans le top 8 devant Monaco (10 victoires, 11 défaites).

Are you not entertained?! @moerman42 calling GAME #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IUi2919HIl