[Vidéo] Adrien Moerman et Joffrey Lauvergne auteurs de 17 points chacun jeudi soir

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Jeudi soir pour la 11e journée de la saison régulière de l'EuroLeague masculine, Adrien Moerman et Joffrey Lauvergne ont connu des fortunes diverses, avec une victoire à l'extérieur et une défaite à domicile. Mais les deux intérieurs français ont été productifs, avec 17 points marqués chacun. Voici leurs paniers, passes décisives et interceptions en vidéo :