[Vidéo] Coupes d'Europe 2020-2021 : qu'attendre des équipes françaises ?

EUROPE

Crédit photo : Simon Godet et Sébastien Grasset

La saison prochaine, la France sera représentée dans les trois principales compétitions européennes : Euroleague, Eurocup et Champions League. 9 clubs - la moitié de la Jeep Élite ! - seront européens. Avec quelles ambitions ? Une émission divisée en trois thèmes :

1'41 Euroleague : l'ASVEL, une équipe pour jouer les play-offs ?

Avec son imposant recrutement et son nouveau staff, que peut viser le club de Tony Parker pour sa deuxième saison consécutive au plus haut niveau européen ?

15'38 Eurocup vs Champions League : alors, laquelle est la C2 ?

Jusque récemment, le débat était tranché rapidement et sans contestation : l'Eurocup était la C2. Mais la BCL a progressé, et de plus en plus de clubs prestigieux font le choix de privilégier cette compétition organisée par la FIBA. En France, c'est notamment le cas de Limoges. Qu'est ce qui guide ces différents choix ? Quelles sont les chances françaises dans ces deux compétitions ?

26'27 Cholet de retour, grande première pour Bourg : deux qualifications qui font plaisir.

CB attendait de retrouver l'Europe depuis plusieurs années. Pour la JL Bourg, ce sera une découverte. Des qualifications qui récompensent deux belles saisons, au-delà des attentes, et un intéressant travail de fond. Participer à la grande fête européenne, qu'est-ce que ça change pour ces deux clubs ?