[Vidéo] Élie Okobo s'offre la deuxième marque historique d'un Français en EuroLeague

En octobre 2019, Nando De Colo a compilé 39 points contre Vitoria. Un carton qui reste encore, à ce jour, la plus grosse performance offensive d'un Français en EuroLeague. Logique pour le meilleur tricolore de l'histoire de la compétition...

Mais vendredi, à Athènes (84-70), l'un de ses compatriotes s'en est sérieusement rapproché : en fusion dans le dernier quart-temps, auteur des 10 dernières unités de son équipe, Élie Okobo a terminé avec 35 points au compteur. Avec certains paniers plus difficiles les uns que les autres...

« Mes coéquipiers me donnent de la confiance tous les jours », a-t-il déclaré au micro d'EuroLeague TV après son festival. « Ils croient en moi, le coaching staff aussi. J'essaye d'apporter de l'énergie. Avec ce public incroyable, je savais que ça allait être un match compliqué ce soir mais on a réussi à faire le boulot. Les entraîneurs me challengent aussi sur le plan défensif, mes coéquipiers se moquent parfois de moi quand je deviens un petit peu paresseux. Ce soir, on savait que ça allait être important. Ils ont des meneurs impressionnants et on a fait en sorte que ça marche. On a été agressifs défensivement. »