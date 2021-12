[Vidéo] Encore une masterclass et un nouveau record en carrière pour Nando De Colo

Enfin lancé ? Auteur d'un début de saison catastrophique avec neuf défaites lors de ses douze premières rencontres, le Fenerbahçe Istanbul retrouve progressivement des couleurs et vient de valider sa quatrième victoire de rang (75-53 contre Vitoria). Dans cette optique, l'équipe stambouliote a encore pu compter sur un Nando De Colo étincelant, auteur de 17 points à 7/15, 1 rebond, 7 passes décisives, 6 interceptions et 5 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 23 minutes.

« C'est un super sentiment car on travaille dur tous les jours pour revenir là où nous devrions être depuis le début », a-t-il déclaré au micro d'EuroLeague TV. « Ça prend du temps mais on est là et c'est une nouvelle bonne victoire ce soir. Nous avons fait du bon boulot défensivement, nous nous sommes battus sur chaque possession et ça nous a donné beaucoup de confiance en attaque. »