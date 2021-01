[Vidéo] Fabien Causeur (Real Madrid) et Joffrey Lauvergne (Kaunas) ont brillé pour terminer 2020

EUROLEAGUE

Juste avant la mini trêve, le Real Madrid s'est imposé sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul (65-73). Une victoire difficile mais ô combien importante après avoir laissé filer le classico contre Barcelone juste avant en Liga ACB (82-87). L'arrière Fabien Causeur a été un artisan de la victoire madrilène en Turquie grâce à une efficacité redoutable avec ses 15 points à 5/8 aux tirs en 16 minutes. De plus, il s'est montré très bon en défense. Dans un rôle de stoppeur, il a éteint la star locale Shane Larkin (7 points dont 0/6 à 3-points en 29 minutes) qui sortait d'une performance majuscule (37 d'évaluation) contre Barcelone. Le Real est 2e du classement à deux victoires du CSKA Moscou.

Comme Fabien Causeur, Joffrey Lauvergne et le Zalgiris Kaunas se sont imposés à l'ALBA Berlin (71-74). De quoi enchaîner une 5e victoire de suite et oublier la précédente série de 6 défaites de rang. L'intérieur formé à l'INSEP s'est fendu de 16 points à 8/13 aux tirs, 7 rebonds (dont 4 offensifs) et 2 passes pour 19 d'évaluation en 25 minutes. Une performance de choix. Et voilà que Kaunas remonte à la 6e place.