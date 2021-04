[Vidéo] La grosse performance de Nando De Colo à Munich

Auteur de 21 points à 8/14, 6 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 32 minutes lors de la belle victoire du Fenerbahçe Istanbul face à la grosse défense du Bayern Munich mardi, Nando De Colo a largement contribué à la qualification de son équipe pour les playoffs de l'EuroLeague.

