[Vidéo] Le "focus" de l'EuroLeague sur Guerschon Yabusele

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après s'être intéressée à Moustapha Fall et T.J. Parker, l'EuroLeague a réalisé un sujet sur Guerschon Yabusele, ailier-fort de l'ASVEL depuis février 2020. Le "Dancing Bear" réalise une belle première saison en EuroLeague (10,3 points à 47% de réussite aux tirs, dont 37% à 3-points, 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes) et attire les convoitises, comme celles du Maccabi Tel-Aviv.