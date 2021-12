[Vidéo] Le "focus on" de l'EuroLeague sur le tandem Mike James - Donta Hall

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si Mike James a été la recrue star de l'AS Monaco en cette intersaison, c'est l'intérieur Donta Hall qui a créé la sensation. Le premier a vite pris sous son aile le jeune pivot, qu'il envoie régulièrement au alley-oop.

Tous deux passés par Brooklyn en NBA (James en 2020-2021 et Hall en 2019-2020), le meneur fait découvrir le basketball européen à celui qui joue sa première saison professionnelle hors des Etats-Unis. "Le basket ça reste du basket au final. Avec Mike, cette connexion on la travaille depuis le début à l'entraînement. Il sait qu'il peut envoyer la balle à peu près n'importe où près du panier, j'irai l'attraper", affirme Hall dans la vidéo de l'EuroLeague "focus on".

"Donte est talentueux. C'est un gros changement de venir d'Amérique (du Orlando Magic en NBA) pour jouer en Europe à ce niveau-là. Il a trouvé comment s'adapter très rapidement", gratifie James sur son coéquipier.