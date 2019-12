[Vidéo] Le focus de l'EuroLeague sur Martin Hermannsson avant ASVEL - Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

En début d'intersaison 2018, Martin Hermannsson (1,90 m, 25 ans) avait deux belles offres sur la table après deux belles saisons à Charleville-Mézières (Pro B) et Châlons-Reims (Jeep ELITE) : celle de l'ALBA Berlin et celle de l'ASVEL, pour jouer en EuroCup. L'Islandais a choisi celle de Berlin. Vendredi soir, il sera cette fois à l'Astroballe, avec le maillot de l'ALBA où il découvre l'EuroLeague cette saison (8,4 points à 35% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 5,4 passes décisives pour 6,3 d'évaluation en 25 minutes).

Avant cette rencontre, l'EuroLeague a diffusé un "focus" sur l'arrière/meneur :