[Vidéo] Le match de mammouth de Vincent Poirier, élu MVP du Match 2 des playoffs

Les grands clubs ne meurent jamais ! Pourtant en très grande difficulté avant l'entame des playoffs d'EuroLeague, le Real Madrid est pourtant la seule équipe à avoir parfaitement exploité l'avantage du terrain en quart de finale (2-0 contre le Maccabi Tel-Aviv). Injouables vendredi face au Maccabi Tel-Aviv (95-66), les Espagnols ont notamment bénéficié de la performance exceptionnelle de Vincent Poirier. Désigné MVP de cette deuxième manche de playoffs, le vice-champion olympique a cumulé 16 points à 4/5, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres et 6 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 23 minutes.

« Ça fait plaisir mais le travail n'est pas terminé », a-t-il tempéré après coup au micro d'EuroLeague TV. « On sait que Tel-Aviv est un endroit difficile où jouer. Ça va être deux matchs compliqués, il faut qu'on en prenne un. On a bien utilisé notre avantage du terrain. J'ai juste essayé de faire mon boulot. J'ai capté beaucoup de rebonds et donné l'occasion à mon équipe de continuer à scorer. C'est mon boulot. Je suis très content. C'est une belle victoire collective. »