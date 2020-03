[Vidéo] Le meilleur de la première saison de Théo Maledon en EuroLeague

A 18 ans, Théo Maledon a vécu sa première saison en EuroLeague. Le jeune meneur/arrière s'est montré irrégulier mais capable d'être productif. En moins de 18 minutes par match, le Normand tourne à 7,4 points à 45,6% de réussite aux tirs (dont 36,7% à 3-points), 1,8 rebond, 3,1 passes décisives et 1,9 balle perdue.

Sur son compte Twitter, l'EuroLeague propose le meilleur des réalisations de Maledon sur ses 22 matchs au sein de la compétition :

How would you rank the rookie Theo Maledon's debut EuroLeague season?



He's been touted as a possible Rising Star winner



Enjoy some of his best moments from the season! #GameON pic.twitter.com/xbvwCf2n5S