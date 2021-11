[Vidéo] Le reportage de l'EuroLeague sur Vincent Poirier

EUROLEAGUE

La dernière vidéo de l'EuroLeague s'intéresse au renouveau du Real Madrid. Absent du Final Four en 2021, le club le plus titré de la compétition a vécu une période de transition en 2020-2021, avec de nombreux départs (Facu Campazzo et Gabriel Deck). Cette saison, l'équipe s'est bien renforcée avec notamment l'intégration de Vincent Poirier, arrivé en fin de saison dernière. Capable de relayer Walter Tavares sur le poste 5 ou de jouer à ses côtés, l'international français dit former la meilleure paire de pivots d'Europe avec ce dernier. Pour le moment, le Francilien tourne à 8,5 points à 58,1% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds et 1 contre après 19 matches d'EuroLeague, Liga Endesa et SuperCoupe d'Espagne. Voici le sujet de l'EuroLeague :