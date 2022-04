[Vidéo] Le retour gagnant de Mike James à Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Jeudi soir, l'AS Monaco a signé une victoire décisive dans la course aux playoffs d'EuroLeague, à Milan (63-72). Cette victoire a été marquée par la nouvelle bonne performance de Mike James (19 points à 7/17 aux tirs, 4 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 34 minutes). Mis à la porte par le club lombard à l'intersaison 2019 alors qu'il était toujours sous contrat - le nouveau coach, Ettore Messina, n'en voulait pas -, l'actuel meneur de Monaco a été sifflé par le public. Il ne s'est pas laissé impressionner et a mené les siens à la victoire.

Retour sur son match en vidéo :