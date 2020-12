[Vidéo] Le très beau panier de la victoire de Marius Grigonis (Kaunas) contre le Bayern

Jeudi soir, le Zalgiris Kaunas s'est imposé 74-73 contre le Bayern Munich pour la 16e journée de l'EuroLeague. Le club lituanien s'est imposé grâce à un panier à mi-distance très difficile de Marius Grigonis (22 points à 8/16 aux tirs), réussi à 0,6 seconde de la fin du match. Grâce à cette victoire, Joffrey Lauvergne (8 points à 4/4 et 6 rebonds) & co restent dans le top 8 de la compétition.

