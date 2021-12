[Vidéo] Les 17 points de Fabien Causeur à Milan

Auteur de sa meilleure campagne européenne sous les couleurs du Real Madrid (8,9 points à 49%, 1,4 rebond et 1,1 passe décisive), Fabien Causeur a sorti l'une de ses meilleures performances de la saison jeudi à Milan (75-73). En Lombardie, l'arrière breton a compilé 17 points à 6/9 et 3 rebonds en 29 minutes.

« J'ai connu une bonne soirée au niveau du shoot. Rentrer mes deux premiers tirs m'a donné confiance et je me suis senti bien. J'aime bien cette salle, j'aime bien l'ambiance à Milan. C'était un grand match et je suis super heureux de la victoire. Mais nous n'avons pas su contrôler la partie pendant les cinq dernières minutes. On aurait du plier l'affaire avant mais on a raté trop de lancers-francs et Milan nous a mis sous pression, ils ont rentré des gros tirs pour revenirs. Il faurt leur donner du mérite, mais nous sommes contents de retourner à Madrid avec une victoire. »