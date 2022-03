[Vidéo] Les 18 points de Joffrey Lauvergne contre Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Joffrey Lauvergne monte en puissance et le Zalgiris Kaunas avec. Les récents bons résultats du club lituanien sur la scène européenne sont d'ailleurs en partie liés au retour à la compétition du pivot français. Ce dernier s'est encore montré des plus efficace (18 points à 5/9, 4 rebonds, 2 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 22 minutes) ce vendredi lors du succès kaunasien. Retour en vidéo sur sa belle performance :