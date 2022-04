[Vidéo] Les 18 points de Victor Wembanyama (ASVEL) contre Milan

EUROLEAGUE

Après avoir signé son record de points en Betclic ELITE (25), Victor Wembanyama a enchaîné avec son record de points sur un match d'EuroLeague. Le jeune ailier-fort a marqué 18 points à 3/7 à 2-points et 4/5 à 3-points - en plus de ses 6 rebonds et 1 contre en 26 minutes lors du dernier match de la saison régulière de l'EuroLeague de l'ASVEL, contre Milan. Il n'a pas pu empêcher la défaite des siens 81 à 80 à l'Astroballe mais a fait forte impression. Retour sur son match en vidéo :