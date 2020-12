[Vidéo] Les 19 points de David Lighty (ASVEL) contre le Panathinaikos

Déjà très bon contre le FC Barcelone vendredi dernier, David Lighty a confirmé mercredi soir avec une nouvelle belle performance dans une nouvelle victoire. L'ailier étasunien a inscrit 19 points à 8/11 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 22 d'évaluation en moins de 20 minutes. Une performance très propre dont les meilleurs moments sont visibles en vidéo ci-dessous :

19pts I 22PIR



David Lighty followed up his season high in points vs Barcelona with another top performance last night



Check out his highlights here! pic.twitter.com/DjmySXTz4O