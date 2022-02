[Vidéo] Les 20 points de Donatas Motiejunas à Belgrade

EUROLEAGUE

De plus en plus performant ces derniers temps, Donatas Motiejunas a été énorme jeudi à Belgrade. Dans la fournaise du Pionir, l'intérieur lituanien s'est bien rattrapé de sa prestation discrète à Athènes (4 points à 2/5) en cumulant 20 points à 6/10 (dont 3/3 de loin), 6 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes.

Décisif dans le retour victorieux de la Roca Team (91-80), l'ancien joueur des Houston Rockets continue de rêver en grand, comme l'ensemble de son club. « C'est une victoire très importante pour nous, avec beaucoup d'émotions », a-t-il déclaré après la rencontre.