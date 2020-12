[Vidéo] Les 20 points de Guerschon Yabusele contre le BC Khimki Region

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Petit à petit, Guerschon Yabusele monte en puissance. Après un début de saison perturbé par la COVID-19, dans une équipe en construction et à un niveau EuroLeague qu'il ne connaissait que très peu, le poste 4 montre chaque semaine des signes de progrès. Vendredi soir lors de la victoire de l'ASVEL contre le BC Khimki Region, le poste 4 a égalé son record de points (20) réalisé deux semaines plus tôt sur le parquet du Real Madrid. Une nouvelle belle performance qui en appelle d'autres, dans la perspective de la course aux playoffs. Voici ses 20 points en vidéo :