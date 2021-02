[Vidéo] Les 20 points de Youssoupha Fall, record personnel battu : "Ce n'est que le début"

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Déjà performant la semaine dernière face à la lanterne rouge (14 points et 9 rebonds en 19 minutes), le Khimki Moscou, Youssoupha Fall a enchaîné face à l'avant-dernier, l'Étoile Rouge de Belgrade (87-67), ce vendredi 26 février. Le pivot de Vitoria a même battu son record de points en EuroLeague avec 20 unités (à 9/12 aux tirs), surpassant son ancienne référence dans la compétition (19 points), atteinte à deux reprises sur le parquet du CSKA Moscou (en 2019/20 et 2020/21).

En seulement 16 minutes, l'ancien intérieur de Poitiers, du Mans et de Strasbourg a fait preuve d'une superbe rentabilité puisqu'il a également ajouté 6 rebonds, 2 contres et 5 fautes provoquées pour 23 d'évaluation. On notera simplement un problème avec les fautes (4) qui l'a empêché de dominer pendant de plus longues séquences.

« Je suis heureux de ma performance mais ce n'est que le début », a-t-il dit au micro de l'EuroLeague après la rencontre. « J'essaye de travailler dur tous les jours et ça commence à porter ses fruits. L'équipe a gagné, tout va bien. Tous les matchs sont importants maintenant. Nous voulons nous qualifier pour les playoffs (11e avec 13v-13d) et il va falloir tout gagner pour cela. »

Après un début de saison délicat, Fall semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il tourne actuellement à 7,6 points à 65% et 3,4 rebonds pour 9,9 d'évaluation en 12 minutes de moyenne en EuroLeague.