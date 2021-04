[Vidéo] Les 23 points de Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes) dans le match 4 contre le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Rodrigue Beaubois joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, à 31 ans. L'arrière de l'Anadolu Efes Istanbul fait preuve de justesse et toujours autant de talent, grâce à un bagage technique et des qualités physiques remarquables. Jeudi soir, le Guadeloupéen s'est particulièrement illustré lors de la première mi-temps du match 4 des quarts de finale de l'EuroLeague contre le Real Madrid. Sur les 20 premières minutes, l'ancien joueur de New Star a marqué 19 de ses 23 points. Malheureusement pour lui, son équipe a perdu pied dans le dernier quart-temps, encaissant un improbable 19-2 pour s'incliner 82-76. Elle devra donc jouer une belle mardi à Istanbul. En espérant pouvoir compter sur une nouvelle belle performance de son poste 2.

En attendant, retour sur son match 4 à Madrid :