[Vidéo] Les 24 points de Mike James (Monaco) à Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Mercredi soir, Mike James (24 points à 7/14, 10 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 34 d'évaluation en 32 minutes) a été l'un des grands artisans de la remontée de l'AS Monaco à Madrid. Le meneur de jeu américain a enchaîné les actions de grande classe, aussi bien pour créer son tir que d'envoyer Donta Hall au alley-oop. Il a même marqué un panier du milieu de terrain, alors qu'il avait déclenché le tir en pensant que le défenseur adverse commettait une faute sur lui. Malheureusement, ce qui avait réussi plus tôt dans le match n'a pas fonctionné dans le money time : il s'est enfermé dans des actions individualistes en fin de match et l'attaque monégasque a déraillé avec lui. Il a même du sortir pour une blessure au mollet et la Roca Team a finalement perdu 94-86.

Retour en vidéo sur sa rencontre :