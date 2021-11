[Vidéo] Nando De Colo torture le CSKA pour son retour à Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Un peu moins efficace sur ce début de saison d'EuroLeague (11,8 points, 1,9 rebond et 3,8 passes décisives pour 13,4 d'évaluation) mais aussi un peu moins utilisé (21 minutes) par son nouveau coach, Sasa Djordjevic, Nando De Colo reste toutefois l'un des meilleurs joueurs du Vieux Continent. A l'occasion de son retour sur le parquet du CSKA Moscou, son club de 2014 à 2019, Nando De Colo a marqué 18 points à 6/11 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), donné 4 passes décisives et provoqué 4 fautes en l'espace de 22 minutes. De quoi contribuer à la victoire du Fenerbahçe Istanbul (82-91). Et donc de grimper sur le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire des Coupes d'Europe. Retour sur sa performance en vidéo :