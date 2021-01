[Vidéo] Retour sur le chantier de Youssoupha Fall (Baskonia) contre le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : Baskonia

Youssoupha Fall (2,22 m, 25 ans) a réalisé sa deuxième meilleure performance de la saison d'EuroLeague à l'évaluation (26). La première (27), c'était le 12 novembre dernier contre... le CSKA Moscou. Mais contrairement à cette rencontre de la 8e journée, cette fois Baskonia a gagné. L'équipe de Vitoria a mis fin à la série de 12 victoires du club moscovite, en l'emportant 95-93. L'ancien joueur de Le Mans, Poitiers et Strasbourg a cumulé 16 points à 6/7 aux tirs et 4/6 aux lancers francs, 9 rebonds, 2 contres et 6 fautes provoquées en 21 minutes. Il confirme ses progrès affichés ces dernières semaines puisqu'il sortait d'une rencontre à 38 d'évaluation en Liga Endesa.

Retour sur sa performance contre le CSKA Moscou en vidéo :